Во Владивостоке в воскресенье, 15 февраля, пройдёт фестиваль робототехники

Организаторы фестиваля уточнили, что для гостей всех возрастов организуют интерактивные зоны и серию мастер-классов. Во время занятий участники смогут собрать собственного робота из конструктора, настроить и запрограммировать его движения. Посетителям предложат попробовать себя в роли инженеров-конструкторов и исследователей систем искусственного интеллекта.