Во Владивостоке в воскресенье, 15 февраля, пройдёт фестиваль робототехники

Фестиваль робототехники «от механических чудес прошлого — к интеллекту будущего» пройдёт 15 февраля во Владивостоке в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» на улице Аксаковской, 12. Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, вход на мероприятие свободный. По данным Приморского культурно-исторического центра, программу подготовили ко Всемирному дню робототехники.
Организаторы фестиваля уточнили, что для гостей всех возрастов организуют интерактивные зоны и серию мастер-классов. Во время занятий участники смогут собрать собственного робота из конструктора, настроить и запрограммировать его движения. Посетителям предложат попробовать себя в роли инженеров-конструкторов и исследователей систем искусственного интеллекта.
Кроме основной части в историческом парке подготовили тематическую экскурсию «Эврика». В рамках этой программы участникам расскажут об изобретениях и открытиях русских учёных и конструкторов.