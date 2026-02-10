Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке в воскресенье, 15 февраля, пройдёт фестиваль робототехники

Мероприятие организует Приморский культурно исторический центр в мультимедийном парке «Россия — Моя история».

Источник: Аргументы и факты

Фестиваль робототехники «от механических чудес прошлого — к интеллекту будущего» пройдёт 15 февраля во Владивостоке в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» на улице Аксаковской, 12. Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, вход на мероприятие свободный. По данным Приморского культурно-исторического центра, программу подготовили ко Всемирному дню робототехники.

Организаторы фестиваля уточнили, что для гостей всех возрастов организуют интерактивные зоны и серию мастер-классов. Во время занятий участники смогут собрать собственного робота из конструктора, настроить и запрограммировать его движения. Посетителям предложат попробовать себя в роли инженеров-конструкторов и исследователей систем искусственного интеллекта.

Кроме основной части в историческом парке подготовили тематическую экскурсию «Эврика». В рамках этой программы участникам расскажут об изобретениях и открытиях русских учёных и конструкторов.