Что скрывает рекрутер: Life.ru выяснил, какие жесты и фразы HR говорят об успехе на собеседовании

Опытные рекрутеры действительно подают сигналы, которые можно научиться считывать, если понимать, на что обращать внимание. Невербальные реакции появляются раньше слов и часто оказываются честнее. Открытая поза, лёгкий наклон корпуса в вашу сторону, доброжелательная улыбка — признаки живого интереса. HR не просто слушает, а вовлекается в разговор, реагирует мимикой, поддерживает темп диалога. К этому добавляется устойчивый зрительный контакт и активные кивки в ответ на ваши реплики. Это не механические движения, а естественная реакция на то, что вы рассказываете. В такие моменты рекрутер словно забывает о формальности встречи и переключается в режим живого общения.
HR-эксперт Валерия Доманская.
Противоположная картина тоже весьма показательна. Если рекрутер часто отвлекается на телефон, подолгу листает документы или смотрит в монитор, разговор рискует превратиться в пустую формальность. Однако необходимо различать обычную занятость и отсутствие интереса.
«Если человек вынужден параллельно решать рабочие вопросы, он обычно извиняется и быстро возвращается к диалогу. Если же отвлечённость становится фоном всей встречи, это тревожный знак», — пояснила специалист.
Многое может рассказать и характер задаваемых вопросов. Когда HR начинает уточнять дату возможного выхода на работу, текущие проекты кандидата или наличие других предложений, это часто означает, что вас мысленно «примеряют» на позицию. Поверхностные же вопросы, без углубления в детали и просьб привести примеры, обычно говорят о формальном проведении встречи.
Продолжительность встречи — один из недооценённых индикаторов. Если собеседование затягивается дольше запланированного времени, значит разговор оказался важнее расписания. HR не спешит завершать диалог, потому что вы ему действительно интересны, и ему важно получить больше информации. Бывает и так, что после официальной части разговор плавно переходит в обсуждение рабочих задач, атмосферы в команде, корпоративной культуры. Это тоже хороший знак. Рекрутер словно начинает показывать вам компанию изнутри.
Валерия Доманская.
HR-эксперт.
Когда же HR заметно торопится, быстро подводит итог, не углубляется в детали и часто смотрит на часы, велика вероятность, что решение уже сформировано не в вашу пользу. Особенно показателен момент, когда вам сразу предлагают следующий этап, знакомят с потенциальными коллегами или рассказывают, как будет устроено дальнейшее взаимодействие.
Добавление в соцсети в первые дни после собеседования тоже часто говорит о заинтересованности. Иногда пауза связана не с вашей кандидатурой, а с внутренними процессами компании. Даже негативные признаки не всегда означают отказ. Внутренние согласования, отпускные периоды, внезапные изменения приоритетов могут затягивать процесс. Бывает, что рекрутер уже принял решение в вашу пользу, но не может озвучить его до формального согласования. Кроме того, у каждого HR свой стиль общения. Кто-то по характеру сдержан и не демонстрирует эмоции даже при высокой заинтересованности. Кто-то, наоборот, очень дружелюбен со всеми кандидатами независимо от результата.
Бывает, что рекрутер уже принял решение в вашу пользу, но не может озвучить его до формального согласования. Кроме того, у каждого HR свой стиль общения. Кто-то по характеру сдержан и не демонстрирует эмоции даже при высокой заинтересованности. Кто-то, наоборот, очень дружелюбен со всеми кандидатами независимо от результата.
