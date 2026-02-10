Что скрывает рекрутер: Life.ru выяснил, какие жесты и фразы HR говорят об успехе на собеседовании

Добавление в соцсети в первые дни после собеседования тоже часто говорит о заинтересованности. Иногда пауза связана не с вашей кандидатурой, а с внутренними процессами компании. Даже негативные признаки не всегда означают отказ. Внутренние согласования, отпускные периоды, внезапные изменения приоритетов могут затягивать процесс. Бывает, что рекрутер уже принял решение в вашу пользу, но не может озвучить его до формального согласования. Кроме того, у каждого HR свой стиль общения. Кто-то по характеру сдержан и не демонстрирует эмоции даже при высокой заинтересованности. Кто-то, наоборот, очень дружелюбен со всеми кандидатами независимо от результата.