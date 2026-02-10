Похороны убитого в Петербурге девятилетнего мальчика пройдут 11 февраля

Похороны девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге, состоятся в среду, 11 февраля, на Южном кладбище города. Семья мальчика решила допустить к прощанию всех желающих. Об этом сообщил в своём Telegram-канале юрист Никита Сорокин, представляющий интересы родственников.
Прощание состоится около часа дня на Южном кладбище. Оно пройдет на центральной площади, в противоположной стороне от часовни. Охрану мероприятия обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии. Адвокат также обратился к СМИ и всем, кто придет проститься с просьбой вести себя корректно и уважительно, учитывая тяжелое состояние семьи, говорится в сообщении.
Тело девятилетнего мальчика, похищенного в Санкт-Петербурге 30 января, нашли в водоеме в Ленинградской области. Оказалось, что убийца был педофилом и предлагал жертве деньги за интим, но мальчик начал шантажировать преступника. Выяснилось, что родители знали о связях сына с педофилом. «Вечерняя Москва» собрала новые подробности этой страшной расправы.
Также стало известно, что правоохранители возбудили производство по делу о халатности должностных лиц одной из школ и учреждения социального обслуживания Красносельского района Санкт-Петербурга после убийства девятилетнего мальчика.