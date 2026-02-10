Похороны убитого в Петербурге девятилетнего мальчика пройдут 11 февраля

Прощание состоится около часа дня на Южном кладбище. Оно пройдет на центральной площади, в противоположной стороне от часовни. Охрану мероприятия обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии. Адвокат также обратился к СМИ и всем, кто придет проститься с просьбой вести себя корректно и уважительно, учитывая тяжелое состояние семьи, говорится в сообщении.