Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первые дни недели

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Солнечная и морозная погода ожидает Москву в первой половине недели, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.
«Длительный период не просто холодной, а очень холодной погоды, который тянется уже почти две недели, вот он и в течение первой половины нынешней недели тоже будет продолжаться. И связано это с тем, что, хоть воздушные массы приходят к нам с запада, они все равно сформированы в северных регионах, они холодные по определению. Адвекция холодных воздушных масс определяет температурный режим в центре Европейской России», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что воздушные массы идут по восточной периферии антициклона, принося холодный воздух.
«Давление не низкое, в течение вторника и среды существенных осадков не ожидается. Довольно часто будет выглядывать солнышко. Температуры невысокие. В ночь на вторник в Москве в центре прогнозируется в диапазоне минус 10−12 градусов, в спальных районах будет доходить до −16, а в области до −18. Днем тоже совсем не жарко. В послеполуденные часы минус 8−10 это максимальная температура, а утром холодно, минус 13−14 градусов», — добавил метеоролог.
По данным учёного, температурный фон в ближайшие дни будет на 7−9 градусов ниже нормы.