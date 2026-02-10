Ричмонд
Украинскому скелетонисту запретили надевать на ОИ шлем с погибшими спортсменами

Украинский спортсмен подаст запрос в МОК из-за инцидента со шлемом.

Источник: Комсомольская правда

На Олимпийских играх в Италии произошел конфликт с участием украинского спортсмена. Скелетонисту Владиславу Гераскевичу не разрешили надевать на выступления шлем с изображением погибших спортсменов. Его, судя по реакции, поразило решение МОК. Об этом спортсмен написал в соцсети.

Владислав Гераскевич отметил, что это решение «разбило» ему сердце. Он намерен направить официальный запрос в МОК и разобраться в ситуации.

На этой Олимпиаде допущенные российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Однако сборная в скором времени вернуться на мировую арену. Американская газета The New York Times сообщила о возможном снятии санкций в ближайшем будущем.