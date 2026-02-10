Украинскому скелетонисту запретили надевать на ОИ шлем с погибшими спортсменами

На Олимпийских играх в Италии произошел конфликт с участием украинского спортсмена. Скелетонисту Владиславу Гераскевичу не разрешили надевать на выступления шлем с изображением погибших спортсменов. Его, судя по реакции, поразило решение МОК. Об этом спортсмен написал в соцсети.