Украинскому скелетонисту запретили надевать на ОИ шлем с погибшими спортсменами

На Олимпийских играх в Италии произошел конфликт с участием украинского спортсмена. Скелетонисту Владиславу Гераскевичу не разрешили надевать на выступления шлем с изображением погибших спортсменов. Его, судя по реакции, поразило решение МОК. Об этом спортсмен написал в соцсети.
Владислав Гераскевич отметил, что это решение «разбило» ему сердце. Он намерен направить официальный запрос в МОК и разобраться в ситуации.
На этой Олимпиаде допущенные российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Однако сборная в скором времени вернуться на мировую арену. Американская газета The New York Times сообщила о возможном снятии санкций в ближайшем будущем.