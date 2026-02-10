В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.
Ранее Life.ru писал, что над Геленджиком были слышны звуки серии взрывов. Предположительно, системы противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотники в акватории Черного моря. В районе Черного моря зафиксировано около пяти взрывов, наблюдались яркие вспышки и шум двигателей. Местные жители сообщали о работе российских ПВО по перехвату дронов. Данных о жертвах или разрушениях не поступало. Была объявлена угроза атаки БПЛА в населенных пунктах Сириус, Сочи, Туапсе и Новороссийск.
