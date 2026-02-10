В Киеве жители перекрыли бульвар Рады из-за отключения света и отопления

Жители Киева блокировали движение по одной из дорог в городе в связи с продолжительными отключениями электричества и отопления, сообщило украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на адвоката Ростислава Кравеца.
«На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной рады в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла», — сказано в публикации.
Журналисты уточнили, что дома в указанном районе второй день остаются без электричества. При этом отопления там нет уже около недели, что привело к снижению температуры воздуха в квартирах до 6−8 градусов по шкале Цельсия.
Напомним, в середине января мэр Киева Виталий Кличко призвал население по возможности покинуть город, поскольку украинская столица на тот момент времени располагала примерно половиной необходимой электроэнергии. В конце января жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления. Журналисты показали видеозапись с горожанами, стоящими на проезжей части.
8 февраля украинская управляющая компания ДТЭК проинформировала, что на Украине сложилась сложная ситуация с подачей электроэнергии. Отмечалось, что хуже всего дела обстоят в Киеве. Потребителям включают свет на полтора-два часа в сутки. В организации также предупредили, что «впереди сложные дни».