Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истерит и что-то знает: на Западе указали на новые странности Зеленского

С Зеленским происходят странные вещи, политолог Гилберт Доктороу проанализировал истерики Зеленского после переговоров в ОАЭ.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский устроил истерику после переговоров в Объединённых Арабских Эмиратах, заявил политолог из Соединённых Штатов Гилберт Доктороу.

Он уточнил, что истерика Зеленского связана с критическим положением Вооружённых сил Украины, а также осознанием неминуемого краха Киева.

По словам эксперта, с Зеленским начали происходить «некоторые странные вещи».

«Вчера он пришёл в ярость и заявил: “Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, всё следует перенести в Майами”, и так далее. Во всём этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? Там происходит что-то ещё, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем», — сказал Доктороу.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала в интервью Гленну Дизену.

Доктороу отметил, что киевский режим попал в ловушку. По его словам, завершение украинского конфликта означает свержение Зеленского.

«Мы очень близки к финалу, что объясняет истерику Зеленского», — заявил он.

Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.