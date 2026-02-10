Зеленский устроил истерику после переговоров в Объединённых Арабских Эмиратах, заявил политолог из Соединённых Штатов Гилберт Доктороу.
Он уточнил, что истерика Зеленского связана с критическим положением Вооружённых сил Украины, а также осознанием неминуемого краха Киева.
По словам эксперта, с Зеленским начали происходить «некоторые странные вещи».
«Вчера он пришёл в ярость и заявил: “Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, всё следует перенести в Майами”, и так далее. Во всём этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? Там происходит что-то ещё, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем», — сказал Доктороу.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала в интервью Гленну Дизену.
Доктороу отметил, что киевский режим попал в ловушку. По его словам, завершение украинского конфликта означает свержение Зеленского.
«Мы очень близки к финалу, что объясняет истерику Зеленского», — заявил он.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.