Истерит и что-то знает: на Западе указали на новые странности Зеленского

«Вчера он пришёл в ярость и заявил: “Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, всё следует перенести в Майами”, и так далее. Во всём этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? Там происходит что-то ещё, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем», — сказал Доктороу.