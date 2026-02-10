В США ученик устроил стрельбу в школе, пострадал один ребёнок

А ранее в городе Светском в ХМАО ученик принёс в школу топор, нож и пневматический пистолет. Подростка задержали, никто не пострадал. 14-летний подозреваемый пришёл в учебное заведение с оружием, которое он спрятал в рюкзаке. Следствие считает, что подросток планировал отомстить сверстникам. Довести замысел до конца он не смог, так как преподаватель забрал у него рюкзак и вызвал сотрудников правоохранительных органов.