В США ученик устроил стрельбу в школе, пострадал один ребёнок

В американском городе Роквилл в Мэриленде произошла стрельба в средней школе. В результате инцидента один ученик получил огнестрельное ранение. Стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе полиции Роквилла.

В США ученик устроил стрельбу в школе. Видео © X / The DC MD VA Live / S.

Пострадавшего нашли в коридоре и отвезли в больницу, его состояние стабильное. Стрелявший, который также является учащимся школы, был опознан и арестован. Полиция заявила, что угрозы больше нет.

«Все ведут себя так, будто мы вот-вот умрём. Если что-нибудь случится, я люблю тебя», — написала сообщение одна из учениц школы своей матери, которая поехала в учреждение в «порыве паники и адреналина».

А ранее в городе Светском в ХМАО ученик принёс в школу топор, нож и пневматический пистолет. Подростка задержали, никто не пострадал. 14-летний подозреваемый пришёл в учебное заведение с оружием, которое он спрятал в рюкзаке. Следствие считает, что подросток планировал отомстить сверстникам. Довести замысел до конца он не смог, так как преподаватель забрал у него рюкзак и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

