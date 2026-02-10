В Бодайбо за 9 февраля тепло подключили к шести домам, где живут 128 человек

По итогам работ за 9 февраля тепло восстановили еще в шести жилых домах, где живет 128 человек, в том числе 29 детей. Всего с начала аварии подключили уже два социальных объекта и 18 жилых домов. В них живут 265 человек, из них 50 детей. Среди подключенных домов — 12 многоквартирных, три частных и три дома блокированной застройки.