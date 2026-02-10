В Бодайбо за 9 февраля тепло подключили к шести домам, где живут 128 человек

В Бодайбо продолжают устранять последствия коммунальной аварии, которая произошла 30 января 2026 года из-за перемерзания водовода. Тогда остановились четыре котельные.
По итогам работ за 9 февраля тепло восстановили еще в шести жилых домах, где живет 128 человек, в том числе 29 детей. Всего с начала аварии подключили уже два социальных объекта и 18 жилых домов. В них живут 265 человек, из них 50 детей. Среди подключенных домов — 12 многоквартирных, три частных и три дома блокированной застройки.
Для улучшения ситуации подали центральный водовод на две котельные — «Мостоотряд-44» и «Мехколонна-135». Это позволит разгрузить водовозные и пожарные машины. Также проложили временную наземную линию между двумя другими котельными, а с помощью передвижной паровой установки отогрели участок магистрали на улице Разведчиков.
— Еще раз хочу поблагодарить всех, кто работает на аварийно-восстановительных работах здесь, в Бодайбо. Благодарю местных жителей за терпение, понимание и выдержку. Вместе мы обязательно справимся! — сказал губернатор Игорь Кобзев.
Он отметил, что в устранении аварии задействованы множество предприятий и управляющих компаний, а также бригады из 13 городов и районов области. На 10 февраля запланирован пробный запуск тепла в домах на улицах Лыткинская, Разведчиков, Садовая, Солнечная и Строительная.
