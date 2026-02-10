Головкин готовится к международному событию в Казахстане

9 января на своей странице в Instagram он рассказал о встрече с главой Международной федерации настольного тенниса Петрой Сёрлинг. Со слов главы НОК, они обсудили развитие настольного тенниса и подготовку к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Казахстане в 2027 году.