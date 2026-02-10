Работодателей могут оштрафовать за невыплату сотруднику премии

«Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — сказала Шестерякова.