В России могут начать согласовывать бюджетные места в вузах с работодателями: подробности

В Госдуме хотят согласовывать бюджетные места в вузах с регионами.

Источник: Комсомольская правда

В России предлагают ввести обязательное согласование контрольных цифр прием на бюджетные места в вузах с региональными властями и работодателями. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Предложение депутат направила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Лантратова подчеркнула, что на данный момент распределение бюджетных мест часто не соответствует потребностям регионов и предприятий. Это ведет к дефициту кадров в ключевых отраслях и недоиспользованию возможностей вузов.

Депутат предложила внедрить ежегодное согласование заявок на КЦП с региональными органами власти, федеральными ведомствами и работодателями, подтверждающими потребность в кадрах через заявки на целевое обучение.

Лантратова также предложила ввести механизм «защитного минимума» для бюджетных мест по направлениям, критически важным для отраслей и инфраструктуры.

Ранее KP.RU писал, что Министерство образования и науки сократило 47 тысяч платных мест в российских вузах. Это составляет 13% от общего числа таких мест по утвержденным направлениям подготовки и специальностям. В ведомстве уточнили, что четырех направлений.