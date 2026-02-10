В России могут начать согласовывать бюджетные места в вузах с работодателями: подробности

В России предлагают ввести обязательное согласование контрольных цифр прием на бюджетные места в вузах с региональными властями и работодателями. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Предложение депутат направила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Лантратова подчеркнула, что на данный момент распределение бюджетных мест часто не соответствует потребностям регионов и предприятий. Это ведет к дефициту кадров в ключевых отраслях и недоиспользованию возможностей вузов.
Депутат предложила внедрить ежегодное согласование заявок на КЦП с региональными органами власти, федеральными ведомствами и работодателями, подтверждающими потребность в кадрах через заявки на целевое обучение.
Лантратова также предложила ввести механизм «защитного минимума» для бюджетных мест по направлениям, критически важным для отраслей и инфраструктуры.
