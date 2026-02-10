Время молитв и покаяния: что можно и чего нельзя делать в Ефремов день

Если подмести пол в доме веником из полыни, то это убережет дом от нечистой силы и злых людей. Если после полудня часто смотреть на себя в зеркало, то можно продлить свою молодость и красоту. На Руси было принято проверять запасы зерна и сена. Считалось, что если их осталось мало, то это сулит трудные времена. Женщины занимались пряжей и шитьем, так как после 10 февраля заниматься этими ремеслами не стоит, иначе нитки будут рваться, а ткань получится плохого качества. В Ефремов день принято рыбачить — считается, что 10 февраля рыба клюет хорошо. Ветер в этот день сулит сырое лето. Густой воздух над лесом — к ненастью. Если лес почернел, то скоро будет оттепель.