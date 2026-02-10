Время молитв и покаяния: что можно и чего нельзя делать в Ефремов день

10 февраля справляется Ефремов день — православный праздник, отмечаемый в честь богослова Ефрема Сирина. История, традиции, запреты и приметы праздника — в материале «Вечерней Москвы».
История праздника.
Ефрем родился в Месопотамии в городе Нисибис примерно в 306 году. Его родителями были праведные христиане. В юные годы святой отрекся от мира, ушел в пустыню и стал иноком. Он получил от Господа дар премудрости: говорили, что из его уст истекала благодать. Под руководством святого Якова он изучал Священное Писание, богословие и проповедь. Он был одним из христианских защитников Нисибиса, когда тот подвергся атаке Персии. Город был захвачен, поэтому преподобный был вынужден покинуть его и поселиться в Эдессе, где провел остаток жизни. Там он жил в небольшой пещере недалеко от города.
Хоть Ефрем не являлся священником, но служил дьяконом и проповедником. Он прославился своими проповедями, в которых изобличал ереси. Его толкование Библии оказало огромное влияние на восточное христианство, из которого позже появилось православие. Бедствия, свидетелем которых стал Ефрем, легли в основу его будущих трудов о скорби, смирении и вере.
Преподобный скончался в 373 году. Перед смертью он завещал не строить ему пышной гробницы, а похоронить как обычного странника. Его признали святым еще задолго до официального процесса канонизации, который стал формализованным позже.
Неизвестно, почему в православии Ефремов день отмечают именно 10 февраля. Однако существует предположение, что это связано с Великим постом: в этот период читается созданная преподобным молитва, которая стала главной молитвой Великого поста. При этом в феврале либо начинается сам пост, либо идет подготовка к нему.
Традиции праздника.
В Ефремов день в православных храмах совершаются богослужения в честь святого, читаются его труды и возносятся молитвы с просьбой о заступничестве. 10 февраля также принято ставить свечку перед иконой преподобного, исповедоваться и причащаться. У святого чаще всего принято просить о:
духовной помощи;возможности покаяться;помощи в учении;защите от искушений;милосердии и помощи ближним;семейном благополучии.
Что нужно делать в Ефремов день.
Этот день принято посвящать молитве и покаянию, так как сам Ефрем Сирин прославился своей уединенной жизнью. Считается, что молитва, произнесенная в этот день с искренним раскаянием, особенно сильна. Она помогает очистить душу, избавиться от греховных мыслей и укрепиться в вере. Также рекомендуется делать добрые дела, помогать нуждающимся и раздавать милостыню. Ефремов день также связан с заботой о доме, поэтому хозяйки обычно занимались уборкой, выкидывали все лишнее и освящали дом святой водой, чтобы изгнать нечистую силу и привлечь благополучие. Мужчины в этот день чинили утварь и ремонтировали обувь и одежду. Рекомендуется начать постепенно ограничивать себя в пище, так как близится Великий пост.
Чего нельзя делать в Ефремов день.
10 февраля запрещено сквернословить, ссориться и осуждать других, иначе человек рискует привлечь в свою жизнь несчастья. Нельзя лениться и предаваться праздности, так как день связан с трудолюбием и духовной работой над собой. Нежелательно оставлять беспорядок в доме. Это может навлечь бедность и болезни. При этом запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, особенно пахать землю или колоть дрова — это может навлечь гнев небесных сил. Запрещено гадать и проводить магические ритуалы, так как церковь это не одобряет.
Народные приметы в Ефремов день:
Если подмести пол в доме веником из полыни, то это убережет дом от нечистой силы и злых людей. Если после полудня часто смотреть на себя в зеркало, то можно продлить свою молодость и красоту. На Руси было принято проверять запасы зерна и сена. Считалось, что если их осталось мало, то это сулит трудные времена. Женщины занимались пряжей и шитьем, так как после 10 февраля заниматься этими ремеслами не стоит, иначе нитки будут рваться, а ткань получится плохого качества. В Ефремов день принято рыбачить — считается, что 10 февраля рыба клюет хорошо. Ветер в этот день сулит сырое лето. Густой воздух над лесом — к ненастью. Если лес почернел, то скоро будет оттепель.
Ранее священник Владислав Береговой рассказал, могут ли православные праздновать День святого Валентина.