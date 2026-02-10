Ричмонд
Соцфонд дал совет россиянам по их пенсиям

РИА Новости: Соцфонд призвал россиян следить за пенсионными накоплениями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россиянам следует контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию и запрашивать выписку из лицевого счета, чтобы дополнить при необходимости информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

«Специалисты Социального фонда рекомендуют периодически запрашивать выписку для контроля накоплений и, если недостает какой-то информации, обращаться к работодателю», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заказать выписку можно на портале «Госуслуги» в разделе «Пенсия и пособия», онлайн-документ придет в личный кабинет.

«Чтобы гражданам было удобнее следить за своим пенсионным счетом, Соцфонд проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия. Затем уведомления приходят раз в три года», — заключили в ведомстве.