В Госдуме рассказали, какие выплаты и пособия вырастут уже в середине февраля

По линии ЖКХ в квитанциях за январь, которые приходят как раз в феврале, может проявиться новый повышающий коэффициент 3 (вместо прежних 1,5) за холодное водоснабжение при отсутствии счётчика и технической возможности его установить. Тех, у кого прибор учёта стоит и исправен, это изменение не касается.