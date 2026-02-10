В Госдуме рассказали, какие выплаты и пособия вырастут уже в середине февраля

Материнский капитал на первого ребёнка теперь составляет 728 921,90 рубля, единовременное пособие при рождении ребёнка выросло до 28 450,45 рубля, а ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы составляет 5 539,60 рубля. Индексация затронула и пособие по безработице, и набор социальных услуг (1 862,25 рубля), и пособие на погребение (9 678,63 рубля).
Отдельная история с пенсиями. Тем, кому в январе исполнилось 80 лет или кто оформил инвалидность I группы, в феврале удваивают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Лётчикам гражданской авиации и шахтёрам пересчитывают профильные доплаты по квартальному графику, и 1 февраля как раз одна из таких дат.
«Стоит учитывать и календарный нюанс: из-за праздника 23 февраля часть выплат перечисляют досрочно, а доставка через “Почту России” идёт по сдвинутому расписанию. Конкретные даты различаются от региона к региону, поэтому имеет смысл свериться с графиком на сайте своего отделения Социального фонда», — уточнил парламентарий.
По линии ЖКХ в квитанциях за январь, которые приходят как раз в феврале, может проявиться новый повышающий коэффициент 3 (вместо прежних 1,5) за холодное водоснабжение при отсутствии счётчика и технической возможности его установить. Тех, у кого прибор учёта стоит и исправен, это изменение не касается.
С 1 февраля 2026 года в программе семейной ипотеки ДОМ.РФ закреплён принцип «одна семья — одна льготная ипотека», а супруги по умолчанию становятся созаёмщиками. Если при подаче документов заёмщик укажет недостоверные сведения о семейном положении, кредитор вправе повысить ставку выше льготных значений. Это прямо прописано в обновлённых условиях программы, и при оформлении договора после 1 февраля этот момент стоит держать в голове.
Ранее Минтруд разработал и предложил изменения, направленные на ужесточение критериев для назначения единого пособия на детей семьям с низким доходом. Ключевое нововведение заключается в том, что право на получение пособия будет предоставляться гражданам, постоянно проживающим в России в статусе гражданина РФ не менее пяти лет. Сейчас детское пособие в России доступно всем постоянно проживающим гражданам.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.