В Госдуме предупредили об изменениях в оплате услуг ЖКХ

«Платежка за ЖКХ будет приходить позже. С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ сдвигается с 10 на 15 число каждого месяца. Новый закон также переносит срок предоставления платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги — с первого на пятое число месяца. Изменения, несмотря на то, что проблема общей задолженности за ЖКХ не является особо острой, поскольку большинство людей относятся к оплате ЖКХ очень ответственно и платят вовремя, имеют существенное значение для комфорта и финансового благополучия каждого гражданина», — сказал Кошелев.