Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Джей: Дело Эпштейна показало, как королевская семья защищает педофилов

Британский журналист Мартин Джей заявил в эфире RT, что королевская семья Великобритании имеет «длинный список» случаев защиты приближенных, замешанных в педофилии. По его мнению, это усиливает республиканские настроения в обществе.

Британский журналист Мартин Джей заявил в эфире RT, что королевская семья Великобритании имеет «длинный список» случаев защиты приближенных, замешанных в педофилии. По его мнению, это усиливает республиканские настроения в обществе.

Как отметил журналист, после публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна все больше британцев задаются вопросом о будущем монархии.

— Это придает импульс разговорам скорее в пользу республики. И если мы собираемся сохранять монархию, должна ли она отличаться таким богатством и таким постыдным поведением, — сказал Джей в беседе с RT.

Он считает, что скандалы вынудят короля Карла III заняться ребрендингом семьи, а также могут привести к политическому кризису и попыткам лейбористов сместить премьер-министра Кира Стармера, чей кабимин также оказался в центре скандала, связанного с Эпштейном.

Ранее из рассекреченных файлов Эпштейна стало известно, что сын Елизаветы II и брат действующего Короля Британии принц Эндрю мог купить у финансиста несовершеннолетнюю девушку, изнасиловать и убить ее. Согласно документам, инцидент произошел в 1990-х годах.

4 февраля стало известно, что сторонники республиканского строя провели акцию протеста у Букингемского дворца, требуя от британской королевской семьи раскрыть полную информацию о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был уличен в педофилии.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше