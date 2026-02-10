Журналист Джей: Дело Эпштейна показало, как королевская семья защищает педофилов

Британский журналист Мартин Джей заявил в эфире RT, что королевская семья Великобритании имеет «длинный список» случаев защиты приближенных, замешанных в педофилии. По его мнению, это усиливает республиканские настроения в обществе.
Как отметил журналист, после публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна все больше британцев задаются вопросом о будущем монархии.
— Это придает импульс разговорам скорее в пользу республики. И если мы собираемся сохранять монархию, должна ли она отличаться таким богатством и таким постыдным поведением, — сказал Джей в беседе с RT.
Он считает, что скандалы вынудят короля Карла III заняться ребрендингом семьи, а также могут привести к политическому кризису и попыткам лейбористов сместить премьер-министра Кира Стармера, чей кабимин также оказался в центре скандала, связанного с Эпштейном.
Ранее из рассекреченных файлов Эпштейна стало известно, что сын Елизаветы II и брат действующего Короля Британии принц Эндрю мог купить у финансиста несовершеннолетнюю девушку, изнасиловать и убить ее. Согласно документам, инцидент произошел в 1990-х годах.
4 февраля стало известно, что сторонники республиканского строя провели акцию протеста у Букингемского дворца, требуя от британской королевской семьи раскрыть полную информацию о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был уличен в педофилии.