Из Иркутской области отправили 18 тонн мороженого в Монголию за месяц

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии контролирует поставки продуктов через пункт ветеринарного контроля в Усолье-Сибирском. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в январе 2026 года инспекторы оформили несколько крупных экспортных партий.
— В Монголию отправили 18 тонн мороженого и 8 миллионов куриных яиц. Еще две партии яиц общим объемом 605 тысяч штук ушли в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, в Китай экспортировали 22 тонны замороженной рыбы, — уточнили в Управлении.
По каждому такому грузу инспекторы оформляют ветеринарные сертификаты и вносят данные в единую государственную систему. Вывоз возможен только при строгом соблюдении требований страны-импортера, а транспорт обязательно проходит дезинфекцию.
Только за прошлый 2025 год через этот пункт контроля при перевозках внутри России проверили 54 тысячи тонн кормов для животных, 7 тысяч тонн мяса и почти тысячу тонн рыбы. Нарушений ветеринарного законодательства при экспорте и внутренних перевозках не выявили.
