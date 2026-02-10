Из Иркутской области отправили 18 тонн мороженого в Монголию за месяц

Только за прошлый 2025 год через этот пункт контроля при перевозках внутри России проверили 54 тысячи тонн кормов для животных, 7 тысяч тонн мяса и почти тысячу тонн рыбы. Нарушений ветеринарного законодательства при экспорте и внутренних перевозках не выявили.