В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно данным центра, эпицентр находился в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Очаг залегал на глубине около 10 километров.
На данный момент нет информации о разрушениях или пострадавших. Подробности о происшествии уточняются.
Ранее KP.RU писал, что в Тихом океане у Курильских островов произошло два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 4,8 было утром 1 февраля в 94 километрах юго-восточнее острова Итуруп.
Спустя час сейсмологи зафиксировали второе землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр которого находился в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.