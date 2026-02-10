Назван способ определить, кто звонит с незнакомого номера

Бывают ожидаемые и необходимые звонки, например, от курьера или оператора компании. Но часты и нежелательные, например, от мошенников, маскирующихся под службы доставки, банки и тп. Чтобы определить их, нужно проверить, был ли этот телефон в записях контактов, смс или чатах в мессенджерах, советует Тимофеев.