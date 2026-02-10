Назван способ определить, кто звонит с незнакомого номера

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Современные технологии дают возможность узнать, кто звонит на ваш номер еще до того, как вы подняли трубку, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Бывают ожидаемые и необходимые звонки, например, от курьера или оператора компании. Но часты и нежелательные, например, от мошенников, маскирующихся под службы доставки, банки и тп. Чтобы определить их, нужно проверить, был ли этот телефон в записях контактов, смс или чатах в мессенджерах, советует Тимофеев.
«Многие номера определяются автоматически. Так, например, при звонке незнакомого абонента на экране появится мелким шрифтом название организации», — рассказал он.
Если вы имеете дело с поддельным номером, пробейте его в интернете или через банковское приложение. Не делая перевод, можно узнать, кто является держателем счета. В любом случае, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров «да» и не сообщайте личные данные, заключил эксперт.