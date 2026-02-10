Восемь пьяных водителей за сутки зафиксировано на дорогах Хабаровского края

За прошедшие сутки на дорогах Хабаровского края сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали три человека. Одно из них — наезд на пешехода, второе — столкновение транспортных средств, где травмы получили два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Параллельно инспекторы выявили 371 нарушение Правил дорожного движения. Наиболее серьёзными из них стали восемь случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два из которых произошли в Хабаровске. Также зафиксированы 22 случая, когда водители не уступили дорогу пешеходам на переходах, и 29 нарушений правил перехода проезжей части самими пешеходами.
В Хабаровске на эти два типа нарушений пришлось по 14 случаев каждый, что указывает на системную проблему взаимодействия водителей и пешеходов в городе.