Восемь пьяных водителей за сутки зафиксировано на дорогах Хабаровского края

Параллельно инспекторы выявили 371 нарушение Правил дорожного движения. Наиболее серьёзными из них стали восемь случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два из которых произошли в Хабаровске. Также зафиксированы 22 случая, когда водители не уступили дорогу пешеходам на переходах, и 29 нарушений правил перехода проезжей части самими пешеходами.