В РФ создали первый нацстандарт для чак-чака: из чего его правильно готовить

В 2026 году в России внедрили ГОСТ на изготовление чак-чака. Национальный стандарт основывается на единых требованиях к составу, качеству и безопасности сладости. Официальные данные об этом опубликованы в электронной базе правовых и нормативно-технических документов.
Известно, что ГОСТ разработали сотрудники Научно-информационного центра «Полярная инициатива» совместно с «Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова». Стандарт объясняет, из чего следует изготавливать продукт.
Так, тесто для чак-чака делается из пшеничной муки высшего сорта. Используются также яйца. Тесто жарится в масле, а затем пропитывается сиропом из меда и сахара.
В 2026 году также ожидается введение еще одного стандарта, но уже в сфере недвижимости. В настоящий момент разрабатывается ГОСТ на отделку квартир.