Не просто гарнир: Врач назвала три самых полезных блюда из гороха, чечевицы и нута

Можно выделить несколько способов приготовления, минимизирующих потенциальные недостатки. Из нута можно приготовить хумус, который часто используют как вегетарианскую альтернативу мясным закускам. Чтобы хумус был более полезным, нут необходимо замочить на ночь, затем в той же воде варить не менее 2 часов. Затем его следует перемолоть в блендере до однородной массы с небольшим количеством жидкости, в которой он варился, и растительным маслом и добавить специи по вкусу. Некоторые рецепты включают также сырой чеснок и тахини (пасту из кунжута), но нужно учитывать, что они тоже способствуют газообразованию. Кроме того, чеснок может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника и вызывать изжогу.