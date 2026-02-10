Ричмонд
Yonhap: на нефтехранилище в Южной Корее после взрыва возник пожар

В южнокорейском Кёнсане произошел пожар на нефтехранилище.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 февраля в Южной Корее зафиксировали большой пожар. Возгорание возникло в результате взрыва на нефтехранилище в городе Кёнсан. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В настоящий момент информации о жертвах нет. Пожар удалось оперативно потушить.

По данным агентства, взрыв услышали на территории филиала компании Daehan Oil Pipeline Corp. Сейчас от пожара остался только дым.

Прошлой ночью в Киеве взорвалась трансформаторная подстанция. Объект полностью сгорел. Подстанция находится в районе Оболони. Это историческая территория на севере города. Вблизи станции расположено множество жилых многоэтажных домов. Информации о пострадавших не поступало. О причинах взрыва на подстанции также не сообщалось.