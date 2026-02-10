Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ

По его словам, граждан из приватизированной квартиры не могут выселить из-за долгов по коммунальным платежам. Исключением является лишь ситуация, когда квартира находится в залоге по ипотечному кредиту, и должник не исполняет свои обязательства перед банком. В этом случае банк вправе обратиться в суд с требованием о реализации заложенного имущества.