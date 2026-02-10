Масленица совпадает с длинными выходными в феврале, рассказали в Госдуме

«Я Масленицу люблю и всегда стараюсь отмечать. Это праздник про семью, про живое общение, про ощущение, что зима наконец-то отступает. В такие дни особенно важно отвлечься от суеты, провести время с детьми, родителями, друзьями. В этом году Масленица удачно совпала с длинными февральскими выходными в честь Дня защитника Отечества — это редкий и по-настоящему тёплый повод собраться с близкими», — сказал Гусев.