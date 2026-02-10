Рейсы между Анадырем и Владивостоком перенесены из-за непогоды

Жителей и гостей Чукотки информируют об изменении расписания авиарейсов в столицу округа. Из-за сложных метеоусловий в аэропорту Анадыря произошла задержка двух рейсов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Рейс SU 5696 по маршруту Владивосток — Анадырь теперь вылетит 11 февраля в 08:10 по местному времени. Обратный рейс SU 5697 из Анадыря во Владивосток также перенесен и запланирован на 11 февраля, его вылет состоится в 16:40.
Такие изменения — вынужденная мера, принимаемая для обеспечения безопасности полетов в условиях неблагоприятной погоды. Пассажирам рекомендовано уточнять актуальную информацию о своих рейсах перед выездом в аэропорт.