Рейсы между Анадырем и Владивостоком перенесены из-за непогоды

Рейс SU 5696 по маршруту Владивосток — Анадырь теперь вылетит 11 февраля в 08:10 по местному времени. Обратный рейс SU 5697 из Анадыря во Владивосток также перенесен и запланирован на 11 февраля, его вылет состоится в 16:40.