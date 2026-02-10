Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях — так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только рабочие, но и выходные дни, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.