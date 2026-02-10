Ричмонд
На Украине у должника в Николаевской области конфисковали пень

На Украине конфискованный за долги пень выставили на продажу за 90 гривен.

Источник: Комсомольская правда

Исполнительная служба Украины выставила на продажу пень, который был конфискован у должника в Николаевской области. Об этом сообщает агентство УНИАН в телеграм-канале.

Стартовая цена лота составляет 90 гривен (около 160 рублей). Издание уточняет, что для проведения этой процедуры были затрачены значительные ресурсы. Специалисты выехали на место, изъяли пень, а затем привлекли эксперта для оценки и административного сопровождения.

Ранее российские силовые структуры отметили увеличение числа обращений, связанных с мобилизованными в ряды ВСУ гражданами Украины. Одним из таких запросов стало обращение украинских коллекторов.

Коллекторы Украины интересовались судьбой своего должника, находящегося в плену. Они хотели узнать, когда их мобилизованный должник, попавший в плен, может быть обменян. Также коллекторы уточняли может ли он вернуть долг.