Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд дал гражданам советы по пенсионным накоплениям: как за ними следить

В Соцфонде посоветовали россиянам следить за пенсионными накоплениями.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России могут запрашивать выписку из лицевого счета для контроля за своими пенсионными накоплениями. Необходимо следить за средствами еще до выхода на пенсию. Такие рекомендации дали в Соцфонде, цитирует РИА Новости.

Выписку для контроля за накоплениями можно оформить на портале «Госуслуги». В случае несогласия с указанными данными, сотруднику следует обратиться к работодателю.

«Чтобы гражданам было удобнее следить за своим пенсионным счетом, Соцфонд проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия», — оповестили в Соцфонде.

Известно также, что в стране увеличилось число регионов, где неработающие пенсионеры получают более 30 тысяч рублей. Речь идёт об 11 субъектах.