Соцфонд дал гражданам советы по пенсионным накоплениям: как за ними следить

Граждане России могут запрашивать выписку из лицевого счета для контроля за своими пенсионными накоплениями. Необходимо следить за средствами еще до выхода на пенсию. Такие рекомендации дали в Соцфонде, цитирует РИА Новости.
Выписку для контроля за накоплениями можно оформить на портале «Госуслуги». В случае несогласия с указанными данными, сотруднику следует обратиться к работодателю.
«Чтобы гражданам было удобнее следить за своим пенсионным счетом, Соцфонд проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия», — оповестили в Соцфонде.
Известно также, что в стране увеличилось число регионов, где неработающие пенсионеры получают более 30 тысяч рублей. Речь идёт об 11 субъектах.