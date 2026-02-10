«Красный Яр» под Новосибирском выплатит 67 млн рублей за загрязнение Оби

Нефтебаза «Красный Яр» находится в процессе ликвидации с декабря 2015 года, когда суд признал её банкротом. Процедура банкротства была инициирована после обнаружения УФСБ по Новосибирской области мошеннической схемы по хищению топлива: два заместителя директора предприятия подозревались в присвоении около 14 тысяч тонн топлива стоимостью примерно 1 млрд рублей, часть которого предназначалась для войсковой группировки в Арктике.