«Красный Яр» под Новосибирском выплатит 67 млн рублей за загрязнение Оби

Арбитражный суд обязал нефтебазу «Красный Яр» под Новосибирском выплатить более 67 миллионов рублей за экологический ущерб, причинённый реке Обь. Информация опубликована пресс-службой Росприроднадзора.
Нарушения были выявлены в ходе внеплановых проверок в 2022 году. Специалисты ведомства установили, что предприятие осуществляло сброс сточных вод с превышением допустимых нормативов концентрации загрязняющих веществ через организованный выпуск.
Первоначально в 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ответчика 78,2 миллиона рублей. После рассмотрения дела во второй инстанции сумма была снижена до 67,1 миллиона рублей.
«Суд поддержал требования Росприроднадзора и обязал предприятие возместить причинённый экологический ущерб в полном объёме», — отметили в ведомстве.
Нефтебаза «Красный Яр» находится в процессе ликвидации с декабря 2015 года, когда суд признал её банкротом. Процедура банкротства была инициирована после обнаружения УФСБ по Новосибирской области мошеннической схемы по хищению топлива: два заместителя директора предприятия подозревались в присвоении около 14 тысяч тонн топлива стоимостью примерно 1 млрд рублей, часть которого предназначалась для войсковой группировки в Арктике.