«Красный Яр» под Новосибирском выплатит 67 млн рублей за загрязнение Оби

Нарушения были выявлены в ходе внеплановых проверок в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Арбитражный суд обязал нефтебазу «Красный Яр» под Новосибирском выплатить более 67 миллионов рублей за экологический ущерб, причинённый реке Обь. Информация опубликована пресс-службой Росприроднадзора.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановых проверок в 2022 году. Специалисты ведомства установили, что предприятие осуществляло сброс сточных вод с превышением допустимых нормативов концентрации загрязняющих веществ через организованный выпуск.

Первоначально в 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ответчика 78,2 миллиона рублей. После рассмотрения дела во второй инстанции сумма была снижена до 67,1 миллиона рублей.

«Суд поддержал требования Росприроднадзора и обязал предприятие возместить причинённый экологический ущерб в полном объёме», — отметили в ведомстве.

Нефтебаза «Красный Яр» находится в процессе ликвидации с декабря 2015 года, когда суд признал её банкротом. Процедура банкротства была инициирована после обнаружения УФСБ по Новосибирской области мошеннической схемы по хищению топлива: два заместителя директора предприятия подозревались в присвоении около 14 тысяч тонн топлива стоимостью примерно 1 млрд рублей, часть которого предназначалась для войсковой группировки в Арктике.

