Аида Кауменова выдала тайны концертного платья Розы Рымбаевой

Со слов дизайнера, наряд получил название «Роза в розах».
«На сцене она была словно окутана цветами, превращая каждый момент в волшебство», — рассказала Кауменова на своей странице в Instagram.
Оказалось, что каждая роза — это результат ручной работы. На его создание понадобился месяц труда, а внимание специалистов было приковано к каждой детали.
«Платье, созданное с уважением, любовью и благодарностью, — как признание в восхищении женщине, чье имя давно стало легендой», — продолжила свой рассказ дизайнер.
Фото: Instagram/aidakaumenova_official.
В одном из предыдущих постов Кауменова погрузилась в воспоминания детства, когда Роза Куанышевна блистала на сцене.
«Хрупкая женщина с сильным голосом, которая с достоинством королевы дарит свои творения миру», — подчеркнула автор уникального платья.
Именно в этом платье Роза Куанышевна рассказала со сцены семейную историю азербайджанской певицы Розы Зергерли.