Аида Кауменова выдала тайны концертного платья Розы Рымбаевой

9 февраля известный дизайнер одежды Аида Кауменова рассказала о работе над созданием кутюрного наряда, созданного для юбилейного вечера легендарной Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со слов дизайнера, наряд получил название «Роза в розах».

«На сцене она была словно окутана цветами, превращая каждый момент в волшебство», — рассказала Кауменова на своей странице в Instagram.

Оказалось, что каждая роза — это результат ручной работы. На его создание понадобился месяц труда, а внимание специалистов было приковано к каждой детали.

«Платье, созданное с уважением, любовью и благодарностью, — как признание в восхищении женщине, чье имя давно стало легендой», — продолжила свой рассказ дизайнер.

Фото: Instagram/aidakaumenova_official.

В одном из предыдущих постов Кауменова погрузилась в воспоминания детства, когда Роза Куанышевна блистала на сцене.

«Хрупкая женщина с сильным голосом, которая с достоинством королевы дарит свои творения миру», — подчеркнула автор уникального платья.

Именно в этом платье Роза Куанышевна рассказала со сцены семейную историю азербайджанской певицы Розы Зергерли.