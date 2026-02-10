Ричмонд
Пятница возглавила антирейтинг аварийных дней в Новосибирской области

Анализ аварийности на дорогах Новосибирской области за 2025 год выявил наиболее опасный день недели. Согласно данным ГКУ НСО «ЦОДД», самым аварийным днём в прошлом году стала пятница.

Источник: Сиб.фм

Именно в этот день недели происходило больше всего аварий с пострадавшими. По количеству пострадавших в ДТП наряду с пятницей также в лидерах этого антирейтинга оказалось воскресенье.

Самым спокойным в этом отношении днём стала среда.

Водителям напоминают, что дорога всегда остаётся зоной повышенной опасности. Специалисты призывают не терять концентрацию внимания за рулём, независимо от скорости и загруженности трассы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что нарушения ПДД стали причиной 97% аварий в Новосибирской области.