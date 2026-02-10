Пятница возглавила антирейтинг аварийных дней в Новосибирской области

Именно в этот день недели происходило больше всего аварий с пострадавшими. По количеству пострадавших в ДТП наряду с пятницей также в лидерах этого антирейтинга оказалось воскресенье.
Самым спокойным в этом отношении днём стала среда.
Водителям напоминают, что дорога всегда остаётся зоной повышенной опасности. Специалисты призывают не терять концентрацию внимания за рулём, независимо от скорости и загруженности трассы.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что нарушения ПДД стали причиной 97% аварий в Новосибирской области.