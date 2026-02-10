Ричмонд
В РФ намерены провести анализ оттока студентов и выпускников за границу: для чего это нужно

В Госдуме хотят провести анализ оттока за рубеж студентов из России.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы намерены проанализировать отток российских студентов и выпускников за рубеж. Это важно для определения контрольных цифр приема в учебные заведения. Так заявил парламентарий Олег Смолин в диалоге с ТАСС.

Депутат сообщил, что стране необходимо выделить разрешения на платный набор. При этом важно учитывать дальнейшее трудоустройство молодых людей.

«Даже при меньших баллах ЕГЭ человек, который остается в своей стране, принесет ей больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ уехал за рубеж и развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах», — объяснил депутат.

В ГД также предлагают ввести обязательное согласование контрольных цифр прием на бюджетные места в вузах с региональными властями и работодателями. Такой документ направлен министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.