В РФ намерены провести анализ оттока студентов и выпускников за границу: для чего это нужно

«Даже при меньших баллах ЕГЭ человек, который остается в своей стране, принесет ей больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ уехал за рубеж и развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах», — объяснил депутат.