EMSC: в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

Напомним, в конце января в Киргизии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Его очаг располагался находился на территории Ошской области, приблизительно в 3 километрах к юго-западу от населенного пункта Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от города Оша. В результате подземных толчков никто не пострадал.