EMSC: в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 было зарегистрировано в Краснодарском крае 10 февраля, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно данным учреждения, подземные толчки произошли в 02:21 мск (9 февраля 23:21 по времени UTC). Эпицентр сейсмособытия находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска, очаг залегал на глубине 10 километров.
Ранее глава города Новороссийска Андрей Кравченко проинформировал, что в 30 километрах от населённого пункта были зафиксированы подземные толчки. По информации мэра, их очаг залегал на глубине более 20 километров. Он уточнил, что повреждений городской инфраструктуры не выявлено.
Напомним, в конце января в Киргизии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Его очаг располагался находился на территории Ошской области, приблизительно в 3 километрах к юго-западу от населенного пункта Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от города Оша. В результате подземных толчков никто не пострадал.