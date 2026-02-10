Венерические болезни распространяются: после COVID-19 люди стали чаще нарушать меры защиты

После пандемии коронавируса (COVID-19) начался заметный рост венерических заболеваний. Такое мнение выразила уролог и сексолог Екатерина Макарова в интервью «Ленте.ру».
Макаров уточнила, что за этот период произошло два ключевых изменения. Во-первых, люди начали чаще знакомиться через интернет и быстрее переходить к интимным контактам. Во-вторых, широко распространились препараты для доконтактной профилактики ВИЧ — PrEP.
«Доконтактная профилактика — дело хорошее и нужное. Но она снижает мотивацию использовать барьерные средства защиты, то есть презервативы и местные антисептики», — отметила врач.
Макарова добавила, что люди, принимающие эти препараты, порой чувствуют себя защищенными и не ограничивают себя в интимных отношениях. Она подчеркнула, что PrEP защищает только от ВИЧ, но не от других инфекций.
