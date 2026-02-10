В красноярском Северном снесли незаконную автостоянку

Так, накануне в Советском районе за счет городского бюджета снесли автостоянку у жилого дома по улице Мате Залки, 20.
Ранее ее собственник имел все необходимые документы на аренду участка, но в 2024 году не продлил их, и с тех пор стоянка работала незаконно, рассказали в мэрии.
В 2025 году в Советском районе под снос попали 109 незаконных объектов, из них только 46 были демонтированы самими владельцами.
«Первым делом, согласно процедуре, мы уведомляем собственника о том, что в течение семи календарных дней у него есть возможность самостоятельно демонтировать объект. Если же он не принимает никакие меры, мы подключаем подрядную организацию, которая освобождает территорию», — рассказала руководитель администрации Советского района Елена Ланина.
Сейчас в самом большом районе Красноярска в реестр на снос включены 326 незаконных объектов — это павильоны, автостоянки, подвалы и гаражи. В этом году в рамках муниципального контракта подрядная организация демонтирует незаконные сооружения на общей площади 1 700 квадратных метров. На эти цели потратят более 2 млн рублей.
