В красноярском Северном снесли незаконную автостоянку

Сейчас в самом большом районе Красноярска в реестр на снос включены 326 незаконных объектов — это павильоны, автостоянки, подвалы и гаражи. В этом году в рамках муниципального контракта подрядная организация демонтирует незаконные сооружения на общей площади 1 700 квадратных метров. На эти цели потратят более 2 млн рублей.