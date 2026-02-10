278 малышей появились на свет за неделю в Приморском крае

В Приморском крае подвели итоги недели, ставшей счастливой для почти 300 семей. В роддомах региона на свет появились 278 новорожденных — 137 мальчиков и 141 девочка. Для 113 пар это был первенец, что стало началом нового родительского пути. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
При этом 81 семья встретила второго ребенка, 47 — третьего, а еще 21 семья пополнилась четвертыми, пятыми и последующими детьми. В одной из семей родилась двойня — два мальчика. Отдельно отличился находкинский роддом, где медики помогли появиться на свет девяти малышам, среди которых есть и пятый ребенок в семье.
Специалисты напоминают, что для планирования здорового потомства в крае доступна бесплатная диспансеризация репродуктивного здоровья для молодых пар. Такие обследования помогают увеличить шансы на рождение здоровых детей.