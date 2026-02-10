В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

«В то же время в “Ивановском государственном медицинском университете” на направление “Клиническая психология” сдать нужно сразу пять предметов — русский, биологию, химию, обществознание и математику. В ряде других вузов абитуриенты могут поступить на направление “Медицинская кибернетика”, где требуется сдать рекордное количество предметов — шесть дисциплин, среди которых русский, математика, биология, химия, физика, информатика», — заключил он.