В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Средний размер минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в региональные медицинские вузы варьируется от 36 до 50 баллов в 2026 году, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«В феврале Минздрав РФ утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Так, повышены проходные баллы по русскому языку и химии на ряде направлений. В среднем, по региональным вузам диапазон минимальных баллов варьируется от 36 до 50 баллов», — сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что для поступления в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» потребуется минимум 55 баллов по русскому языку, биологии и химии, для поступления в Алтайский государственный медицинский университет на базовые направления — от 37 до 42 баллов.
Кроме того, по базовым направлениям «Лечебное дело», «Стоматология» и «Педиатрия» в РНИМУ им. Н. И. Пирогова минимальные баллы для поступления варьируются от 50 до 56 баллов за один предмет.
«Один из самых высоких баллов для поступления на “Лечебное дело” зафиксирован в “Казанском государственном медицинском университете”, он составил 65 баллов по всем трем дисциплинам», — подчеркнул он.
Леонов добавил, что для некоторых вузов исключены отдельные предметы для сдачи экзамена, например, в Иркутском государственном медицинском университете математика больше не входит в перечень обязательных ЕГЭ для поступления на специальность «Клиническая психология». По его словам, необходимо будет сдать только русский язык, биологию и обществознание.
«В то же время в “Ивановском государственном медицинском университете” на направление “Клиническая психология” сдать нужно сразу пять предметов — русский, биологию, химию, обществознание и математику. В ряде других вузов абитуриенты могут поступить на направление “Медицинская кибернетика”, где требуется сдать рекордное количество предметов — шесть дисциплин, среди которых русский, математика, биология, химия, физика, информатика», — заключил он.