Конфликт водителя маршрутки с пассажиром-школьником расследует прокуратура Владивостока

Как писала мать подростка, вечером 9 февраля школьник оплатил проезд транспортной картой. Оплата прошла, однако водитель утверждал, что транзакции не было, и отказывался выпускать пассажира из салона, пока тот не оплатит проезд повторно. В процессе конфликта водитель якобы хватал подростка за плечо с такой силой, что порвал ему рукав куртки, обругал в нецензурных выражениях, выхватил из рук школьника карту и бросил на пол, а также отобрал у него мобильный телефон, чтобы удалить видео — пассажир решил вести видеосъёмку конфликта. Мать подростка также отмечает, что шофёр во время поездки курил в салоне, чем тоже нарушал общественный порядок.