Новосибирцев обяжут убирать американский клен с участков

Новосибирцев могут обязать убирать американский клен с участков. Это дерево было внесено в список опасных инвазивных растений, подготовленный Рослесхозом. Нововведения вступят в силу с 1 марта. С этой даты владельцам участков будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей за неубранный сорняк. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что ранее американский клен завезли для декоративных целей, но сейчас он превратился в экологическую угрозу, так как бесконтрольно размножается и вытесняет местные виды деревьев.
— Новый закон обязывает принимать меры по выявлению и уничтожению таких видов, превращая борьбу с американским кленом из рекомендации в обязанность для каждого владельца земли, — добавили в пресс-службе.
В Минприроды добавили, что угроза этого сорняка многогранна: американский клен способствует заиливанию берегов водоемов, в его густой поросли активно размножаются клещи, пыльца мужских деревьев является сильнейшим аллергеном и многое другое. При этом американский клен довольно живучий вид, он легко переносит перегрев и промерзание почвы, способен расти даже на самом скудном и замусоренном участке.