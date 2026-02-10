Новосибирцев обяжут убирать американский клен с участков

Новосибирцев могут обязать убирать американский клен с участков. Это дерево было внесено в список опасных инвазивных растений, подготовленный Рослесхозом. Нововведения вступят в силу с 1 марта. С этой даты владельцам участков будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей за неубранный сорняк. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.