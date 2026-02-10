Партия бронемашин США M1117 прибыла в Колумбию после встречи Трампа и Петро

В декабре Трамп заявил, что Петро столкнётся с проблемами, если «не изменит подход» в сфере борьбы с наркотическими веществами. Он пригрозил, что президент Колумбии может стать «следующей целью» США. Трамп также говорил, что Колумбией управляет «больной человек», который производит кокаин.