Роспотребнадзор спрогнозировал активность клещей в Красноярском крае

Специалисты Роспотребнадзора дали предварительный прогноз активности клещей на территории Красноярского края в предстоящем сезоне 2026 года. Ожидается, что общая численность популяции этих членистоногих сохранится на среднемноголетнем уровне, однако в ряде районов возможен её рост.
По данным экспертов, сезонная активность клещей традиционно начнётся с установлением положительных температур — в конце марта или первой декаде апреля.
Прогнозируется увеличение численности таёжных клещей в окрестностях Красноярска, Шарыпово, Лесосибирска и на территории Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. Рост популяции степных клещей ожидается в районе Минусинска. В то же время в окрестностях Ачинска количество таёжных клещей предположительно останется на уровне прошлого года, а в зоне Канска прогнозируется спад численности степной разновидности.
Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, включая клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и другие. Уже сейчас жителям Красноярского края рекомендуется планировать проведение акарицидных обработок садовых участков и помнить о необходимости вакцинации против клещевого энцефалита.
Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор объяснил красноярцам правила оплаты школьных обедов.