Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор спрогнозировал активность клещей в Красноярском крае

Сезонная активность клещей может начаться уже в марте.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Роспотребнадзора дали предварительный прогноз активности клещей на территории Красноярского края в предстоящем сезоне 2026 года. Ожидается, что общая численность популяции этих членистоногих сохранится на среднемноголетнем уровне, однако в ряде районов возможен её рост.

По данным экспертов, сезонная активность клещей традиционно начнётся с установлением положительных температур — в конце марта или первой декаде апреля.

Прогнозируется увеличение численности таёжных клещей в окрестностях Красноярска, Шарыпово, Лесосибирска и на территории Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. Рост популяции степных клещей ожидается в районе Минусинска. В то же время в окрестностях Ачинска количество таёжных клещей предположительно останется на уровне прошлого года, а в зоне Канска прогнозируется спад численности степной разновидности.

Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, включая клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и другие. Уже сейчас жителям Красноярского края рекомендуется планировать проведение акарицидных обработок садовых участков и помнить о необходимости вакцинации против клещевого энцефалита.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор объяснил красноярцам правила оплаты школьных обедов.