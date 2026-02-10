Роспотребнадзор спрогнозировал активность клещей в Красноярском крае

Прогнозируется увеличение численности таёжных клещей в окрестностях Красноярска, Шарыпово, Лесосибирска и на территории Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. Рост популяции степных клещей ожидается в районе Минусинска. В то же время в окрестностях Ачинска количество таёжных клещей предположительно останется на уровне прошлого года, а в зоне Канска прогнозируется спад численности степной разновидности.