Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбой в движении поездов на Владивосток случился из-за ЧП в Хабаровском крае

На перегоне Датта — Кенада с рельсов сошли 25 вагонов угольного состава, из них 21 опрокинулся.

Источник: Аргументы и факты

Поезда № 351 Владивосток — Советская Гавань и № 352 Советская Гавань — Владивосток не добрались сегодня до пунктов назначения: их развернули из‑за схода 25 вагонов с углем на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае. Пассажиров начали доставлять до нужных станций на междугородних автобусах из Советской Гавани и Комсомольска‑на‑Амуре.

Транспортные прокуроры контролируют организацию подвоза людей и соблюдение их прав, дежурят на вокзалах и организовали мобильные приемные.

По уточнённым данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, с рельсов сошли 25 вагонов, 21 из них опрокинулся. Всего в составе был 71 вагон и никто не пострадал. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.