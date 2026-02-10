Сбой в движении поездов на Владивосток случился из-за ЧП в Хабаровском крае

Поезда № 351 Владивосток — Советская Гавань и № 352 Советская Гавань — Владивосток не добрались сегодня до пунктов назначения: их развернули из‑за схода 25 вагонов с углем на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае. Пассажиров начали доставлять до нужных станций на междугородних автобусах из Советской Гавани и Комсомольска‑на‑Амуре.