Сбой в движении поездов на Владивосток случился из-за ЧП в Хабаровском крае

Поезда № 351 Владивосток — Советская Гавань и № 352 Советская Гавань — Владивосток не добрались сегодня до пунктов назначения: их развернули из‑за схода 25 вагонов с углем на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае. Пассажиров начали доставлять до нужных станций на междугородних автобусах из Советской Гавани и Комсомольска‑на‑Амуре.
Транспортные прокуроры контролируют организацию подвоза людей и соблюдение их прав, дежурят на вокзалах и организовали мобильные приемные.
По уточнённым данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, с рельсов сошли 25 вагонов, 21 из них опрокинулся. Всего в составе был 71 вагон и никто не пострадал. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.