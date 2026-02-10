В Иркутске строят школу на 1225 мест в микрорайоне Союз

В Иркутске продолжается строительство школы в микрорайоне Союз. Об этом сообщили в мэрии.
На данный момент полностью возведен каркас, завершено устройство кровли четырех блоков, продолжаются возведение цоколей, первых этажей.
«Здание школы будет состоять из семи трехэтажных блоков. В них разместят 49 классов, специализированные кабинеты, в том числе для производственного обучения, спортивный и актовый залы, бассейн, библиотеку, дополнительные помещения для факультативных занятий, медицинский блок, столовую. Корпуса будут доступны для маломобильных граждан. Отдельно построят блок наземного перехода, который соединит территорию школы со спортивной площадкой», — рассказали в мэрии.
Ожидается, что строительство школы завершат в 2027 году. Средства на работы поступают из областного и городского бюджетов. Планируется, что школу назовут в честь Героя России Эдуарда Дьяконова. Школа будет рассчитана на 1225 мест.
