В Омске объяснили пробки на улице Красный Путь

Специалисты принимают меры, чтобы сократить заторы на одной из загруженных магистралей Омска.

Источник: Аргументы и факты

В Омске предприняли меры по сокращению утренних и вечерних пробок на Красном пути. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, на магистрали оптимизирована работа светофоров.

По результатам оценки уровня транспортной загрузки в утренние и вечерние часы специалистами выполнена оптимизация режимов работы, настроив синхронную работу светофоров на участках ул. Красный Путь в районе пересечения с улицей Фрунзе, вблизи остановки «Рабиновича» и на перекрёстке с улицей Кемеровская. Утром координация ориентирована на оптимизацию движения в направлении центр города, вечером — в направлении городка Нефтяников. В результате время проезда сократилось до 30%, заверили в минтрансе.

Напомним, в Омске в 2025 году завершены работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Она позволяет оперативно отслеживать и корректировать потоки транспорта на дорогах города.

Ранее мы писали, что в центре Омска появился сенсорный светофор. Чтобы перейти дорогу, достаточно поднести руку к специальной панели.