В Омске объяснили пробки на улице Красный Путь

По результатам оценки уровня транспортной загрузки в утренние и вечерние часы специалистами выполнена оптимизация режимов работы, настроив синхронную работу светофоров на участках ул. Красный Путь в районе пересечения с улицей Фрунзе, вблизи остановки «Рабиновича» и на перекрёстке с улицей Кемеровская. Утром координация ориентирована на оптимизацию движения в направлении центр города, вечером — в направлении городка Нефтяников. В результате время проезда сократилось до 30%, заверили в минтрансе.