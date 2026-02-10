Как удивить Ким Чен Ына: раскрыты «тайны» Приморского океанариума

В январе 2026-го Приморский океанариум вновь удивил мир, совершив настоящий прорыв в аквариумистике: биологам, одним из немногих в мире, удалось искусственно вырастить глубоководных рыб-карепроктов, больше известных как «морские слизни». Их икру обнаружили еще в 2024 году работники рыбопромышленной компании, причем в совершенно неожиданном месте — в жаберной полости равношипого краба, который служил для потомства этих уникальных рыб живым инкубатором. Специалисты Приморского океанариума разработали для мальков специальный рацион — сначала выкармливали их живым кормом, а через полгода добавили в «меню» мороженых рачков (мизид). Подросших карепроктов теперь, впервые в России, можно увидеть в Приморском океанариуме в экспозиции «Полярный мир». Это достижение стало очередным подтверждением высокого профессионального уровня специалистов океанариума.
Особой гордостью остаются и собственные успехи в размножении редких видов. В конце 2024 года список достижений пополнился первым в России потомством колючих акул-катранов, которые в будущем пополнят экспозицию «Берингово и Охотское моря».
Приморский океанариум был построен по поручению президента. В сентябре 2016 года Владимир Путин лично посетил его в ходе своего визита во Владивосток в рамках ВЭФ. Пригласили в океанариум и других высоких гостей форума — премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Пака Кын Хе. В апреле 2022 года здесь побывал президент Беларуси Александр Лукашенко, а еще до официального запуска, в сентябре 2015 года, экспозиции оценил голливудский актер Стивен Сигал в компании вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна.
Одной из самых запоминающихся для Океанариума стала делегация КНДР во главе с Ким Чен Ыном в 2023 году. Подготовка к приезду лидера Северной Кореи требовала колоссальных усилий со стороны работников океанариума и тесного взаимодействия с Федеральной службой охраны минимум за неделю до мероприятия. Однако, вопреки стереотипам о закрытости, лидер КНДР запомнился сотрудникам не протокольной строгостью, а искренней эмоциональностью. Ольга Шевченко отмечает, что во время демонстрации навыков животных глава государства проявлял неподдельный восторг.
«В Приморском океанариуме работа с животными основана на доверии и партнёрстве, а не на принуждении, и это всегда чувствуют зрители. Выступление в дельфинарии вызвало у лидера КНДР неподдельный восторг — он радовался, как ребёнок», — поделилась директор научно-образовательного комплекса.
Особое впечатление на гостя произвели местные знаменитости — морские млекопитающие, выступающие на аквасцене.
«Товарища Ким Чен Ына тронули истории животных, о которых мы заботимся. Например, о морже Мише, который попал к нам ещё малышом. Наши сотрудники его выкормили, вырастили, и теперь он — настоящая знаменитость всероссийского масштаба. Очень понравилось почётному гостю и выступление нашей другой “звездочки” — морского котика Марио, родившегося в Приморском океанариуме. Появление на свет морских млекопитающих в искусственных условиях — это всегда большое событие не только для нас, а для всех российских океанариумов. Мы гордимся результатами нашей работы и всегда рады представить их наших зрителям», — отметила Ольга Шевченко.
Именно этот эмоциональный отклик дал неожиданный результат. По словам директора, в декабре 2023 года в океанариум прибыла внушительная группа граждан Северной Кореи, которая посетила учреждение на общих основаниях.
«Это была большая делегация — человек 60−80, прибывших в океанариум. Они купили билеты, чтобы посмотреть то же самое выступление, которое видел лидер их государства. Северокорейские гости снимали представление на телефоны, чтобы показать его своим родственникам и друзьям», — рассказала Ольга Геннадьевна.
А в конце января этого года Приморский океанариум посетила делегация министерства культуры КНДР для съемок телевизионного сюжета о Приморском крае. Гостей интересовали объекты посещения лидера КНДР в рамках его культурной программы в Приморье.
После визита Ким Чен Ына международное сотрудничество с азиатскими партнерами продолжило укрепляться. Совместно с китайской компанией Andover Leisure Group был запущен амбициозный проект по разведению гребневиков — желетелые морские животные, внешне напоминающие медуз, которые практические не размножаются в неволе. Для этого во Владивостоке смонтировали уникальную установку-инкубатор.