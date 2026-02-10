Ричмонд
Уроженка Братска, саночница Дарья Олесик, находится на 14 месте после двух попыток на Олимпиаде

14 место после двух попыток занимает российская саночница Дарья Олесик на Олимпиаде в Италии. В эти дни там проходят индивидуальные состязания у женщин. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

По итогам первого заезда Дарья Олесик оказалась на 13 месте в турнирной таблице. По итогам второго опустилась еще на строчку ниже. По словам специалистов, оба раза спортсменка проходила трассу без ошибок, однако ей не хватало скорости.

По результатам первого дня соревнований Дарья Олесик отстает от лидера — немки Олии Таубиц — на 1,463 секунды. Заключительные два заезда у женщин-одиночниц стартуют 10 февраля в 19:00 (время московское).

Дарья Олесик родилась в Братске, сейчас живет в Московской области. На соревнованиях выступает за этот же регион. На Олимпиаде Дарья Олесик выступает в нейтральном статусе.