Новосибирца оштрафовали на 5 тысяч рублей за хранение наркотиков

В Новосибирской области мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере. За это ему назначили штраф 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Было установлено, что фигурант в октябре 2024 года незаконно приобрел наркотическое средство массой 69,8 грамма. Запрещенное вещество он хранил в хозпостройке для личного употребления. В октябре 2025 года наркотики в ходе оперативных мероприятий нашли полицейские.
— С учетом характера и степени общественной опасности преступления, а также данных о личности, осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.