Новосибирца оштрафовали на 5 тысяч рублей за хранение наркотиков

В Новосибирской области мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере. За это ему назначили штраф 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.